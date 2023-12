Wohin geht die Reise, Dbs Holdingsadr?

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Dbs mit 31,53 SGD derzeit -2,95 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -2,95 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat Dbs in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,75 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -0,94 Prozent entspricht. Im Vergleich zum durchschnittlichen Sektor "Finanzen" lag die Rendite von Dbs um 7,17 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Dbs 46,35, was auf Neutralität hinweist. Auch der RSI25-Wert von 58 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Dbs in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung.