Wohin geht die Reise, Datacolor?

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Datacolor wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Datacolor 728,93 CHF, während der aktuelle Kurs bei 750 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,89 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 751,4 CHF, was zu einem Abstand von -0,19 Prozent führt und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Dividendenrendite von Datacolor beträgt aktuell 2,65 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,46 liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Datacolor als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, ebenso wie der RSI25 von 50, der auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.