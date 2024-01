Wohin geht die Reise, DaChan Food?

Die Aktie des Unternehmens Dachan Food Asia wurde in den letzten 200 Handelstagen analysiert. Dabei ergab sich ein Durchschnitt von 0,63 HKD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,66 HKD verzeichnet, was einem Unterschied von +4,76 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs mit 0,65 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,54 Prozent). Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Dachan Food Asia 6,47 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies um 91 Prozent weniger. Somit wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Was die Dividende betrifft, so beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Dachan Food Asia 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu erkennen ist. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

