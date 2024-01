Wohin geht die Reise, CureVac?

Curevac: Analyse von Sentiment, technischer Analyse, Anleger und Relative Strength Index

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Curevac wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ausgewertet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Curevac die Gesamteinstufung "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, dass die Curevac derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 7,12 EUR, womit der Kurs der Aktie (3,84 EUR) um -46,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 4,88 EUR, was einer Abweichung von -21,31 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung für die Einschätzung einer Aktie. Dabei stand zuletzt auch die Aktie von Curevac im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Curevac. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Curevac ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis ein RSI von 86,02 Punkten bzw. eine weniger starke Schwankung. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für den 7-Tage-RSI und einem "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI. Insgesamt erhält das Curevac-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.