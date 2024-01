Wohin geht die Reise, Cummins?

Der Aktienkurs von Cummins hat im letzten Jahr eine Rendite von -0,39 Prozent erzielt, was 16,29 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (15,9 Prozent) liegt. Im Bereich "Maschinen" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 20,71 Prozent, wobei Cummins aktuell 21,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cummins liegt bei 54,75, was eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 46,96 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Aus technischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs (234,77 USD) um +1,13 Prozent vom Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen (232,14 USD) ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (231,4 USD) ist die Abweichung mit +1,46 Prozent nahezu neutral. Somit erhält die Cummins-Aktie auch in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten bewerten die Cummins-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 269,2 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 14,67 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Cummins also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.