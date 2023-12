Wohin geht die Reise, Credit Intelligence?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Credit Intelligence wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hinweist. Somit erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 56,52, was bedeutet, dass Credit Intelligence hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,17 AUD, was einer positiven Einstufung entspricht. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,18 AUD, was einen Abstand von +5,88 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,21 AUD angenommen, was einer Differenz von -14,29 Prozent entspricht. Somit wird die Credit Intelligence-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Credit Intelligence festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird Credit Intelligence hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.