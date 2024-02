Wohin geht die Reise, Coursera?

Die Aktie von Coursera wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 5 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Kurzfristig gesehen gab es innerhalb eines Monats 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen, was zu einer aktuellen Bewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Coursera-Aktie liegt bei 22,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 30,73 Prozent darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung durch Analysten für die Aktie von Coursera.

In den letzten zwei Wochen wurde Coursera von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die Analyse der Kommentare und Beiträge zeigt, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut" bestätigt.

Allerdings hat sich die Stimmung in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) für Coursera auf 7-Tage-Basis eine überkaufte Situation anzeigt, wodurch das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Coursera-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.