Wohin geht die Reise, Coca-Cola HBC?

Coca-cola Hbc übertrifft den Branchenvergleich mit einer Rendite von 13,39 Prozent um mehr als 8 Prozent und liegt auch in der "Getränke"-Branche mit 13,87 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Beim Relative-Stärke-Index liegt Coca-cola Hbc auf 7-Tage-Basis im überverkauften Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch neutral bewertet. Das Internet zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Coca-cola Hbc, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Das langfristige Stimmungsbild wird somit als "Gut" bewertet. Die Dividendenrendite von Coca-cola Hbc liegt mit 3,2 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,77 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

