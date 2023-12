Wohin geht die Reise, Cisco?

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Die Aktie von Cisco wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 5 positiven, 9 neutralen und 1 negativen Bewertungen versehen. Aufgrund dessen wird die langfristige Einstufung als "neutral" betrachtet. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Cisco. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58,62 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 18,82 Prozent darstellt und somit als positiv eingestuft wird.

Bezogen auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cisco derzeit einen Wert von 13,91 auf, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie unterbewertet ist.

In Bezug auf Dividenden ergibt sich eine Dividendenrendite von 2,93 %, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11651,5 %. Dadurch wird die Dividendenpolitik von Cisco als negativ bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, an denen positive Themen vorherrschten, im Vergleich zu fünf Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Zudem wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf Cisco diskutiert. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus insgesamt eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

