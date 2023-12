Wohin geht die Reise, China Yongda Automobiles Services?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Für China Yongda Automobiles Services wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 59,26 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso liegt der RSI25 bei 57,55, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von China Yongda Automobiles Services daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten beiden Wochen ein deutlich positives Stimmungsbild rund um China Yongda Automobiles Services. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, wodurch das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im Vergleich zum Durchschnitt neutral. Daher erhält die Aktie von China Yongda Automobiles Services ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei China Yongda Automobiles Services aktuell 3, was eine negative Differenz von -1,62 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" ergibt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.