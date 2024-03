Wohin geht die Reise, China Netcom?

Die Dividende von China Netcom liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche ergibt sich eine Differenz von -6,06 Prozent. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete China Netcom im letzten Jahr eine Rendite von -19,35 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Aktie um 4,62 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -9,31 Prozent, wobei China Netcom derzeit um 10,05 Prozent hinter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich China Netcom in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der China Netcom derzeit bei 66,67 liegt, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 42 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".