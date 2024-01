Wohin geht die Reise, China Merchants Energy Shipping?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für China Merchants Energy Shipping wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 49,23 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,98, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Merchants Energy Shipping besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an acht Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen dagegen positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird hierbei als Indikator verwendet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die China Merchants Energy Shipping-Aktie beträgt derzeit 6,29 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,07 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass China Merchants Energy Shipping mit einer Rendite von 3,61 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") um mehr als 3 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie, da auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche die Rendite deutlich niedriger ausfällt.

Insgesamt wird China Merchants Energy Shipping auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.