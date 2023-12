Wohin geht die Reise, China Jialing Industry?

Die technische Analyse der Cetc Chips-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 13,86 CNH eine Entfernung von -4,35 Prozent vom GD200 (14,49 CNH) aufweist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 14,68 CNH, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist, da der Abstand -5,59 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cetc Chips-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt der Wert für die Cetc Chips-Aktie 46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 62,46 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -0,91 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält Cetc Chips eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cetc Chips bei 82,53, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist im Vergleich zur Branche "Automobile".