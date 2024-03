Wohin geht die Reise, China Gas?

Die Dividendenrendite von China Gas beträgt derzeit 4,57 Prozent, was 1,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine zunehmend negative Stimmung gegenüber China Gas hin. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren erhält China Gas eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des 200-Tages-Durchschnitts und ein "Gut"-Rating auf der Basis des 50-Tage-Durchschnitts.

Im Branchenvergleich hat China Gas in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,87 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -6,22 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Gasversorgungsbranche bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.