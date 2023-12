Wohin geht die Reise, China Foods?

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Der Relative Stärke Index (RSI) für China Foods liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 51. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,62 Euro für jeden Euro Gewinn von China Foods zahlt. Dies ist 86 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund des niedrigen KGV wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Die Aktie von China Foods zeigt in Bezug auf die Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Aktie von China Foods als "Neutral"-Wert bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde China Foods von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.