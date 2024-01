Wohin geht die Reise, China Boqi Environmental?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, und es wurden auch keine entsprechenden Themen diskutiert. Daher wird die Aktie von China Boqi Environmental von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Im vergangenen Monat war keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger festzustellen, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von China Boqi Environmental somit als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Boqi Environmental mit einem Wert von 2 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 206,45) liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt ergibt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Boqi Environmental-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,83 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,81 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,77 HKD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über diesem Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die China Boqi Environmental-Aktie daher aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.