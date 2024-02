Wohin geht die Reise, Chesapeake Energy?

Weitere Suchergebnisse zu "Chesapeake Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Chesapeake Energy liegt bei 22,14, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 40,31 und signalisiert eine "neutral" Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

Die Diskussionen über Chesapeake Energy in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung und Einschätzungen hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "schlecht" einzustufen ist. Die Gesamteinschätzung basierend auf der Anlegerstimmung ist somit "schlecht".

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Chesapeake Energy nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment als "neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen ist jedoch gestiegen, was zu einer "gut" Bewertung führt. Insgesamt wird Chesapeake Energy für dieses Kriterium daher als "gut" eingestuft.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Chesapeake Energy mit 83,85 USD derzeit um 8,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "gut". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "neutral" eingestuft. Die charttechnische Analyse führt daher insgesamt zu einer Einschätzung als "gut" für die beiden Zeiträume.