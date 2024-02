Wohin geht die Reise, Charm Care?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zum Monat zuvor, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Charm Care Kk-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Charm Care Kk diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Charm Care Kk-Aktie bei 1193,85 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1379 JPY deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1204,12 JPY über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Charm Care Kk-Aktie also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Charm Care Kk-Aktie aufgrund des 7-Tage-RSI von 9,09 Punkten als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 35,66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Charm Care Kk-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.