Wohin geht die Reise, Carl Zeiss Meditec?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carl Zeiss Meditec liegt derzeit bei 30, was bedeutet, dass die Börse 30,36 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Branche ist dies eine Unterbewertung um 71 Prozent, da der Durchschnittswert in diesem Bereich derzeit bei 104 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungsänderung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Analysten haben die Kommentare und Befunde überwiegend positiv bewertet, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negativen Themen in den sozialen Medien diskutiert. Die daraus resultierende Einstufung ist "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Daher wird die Stimmung hinsichtlich der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Carl Zeiss Meditec als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 65,85, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 33,85 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.