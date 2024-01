Wohin geht die Reise, Carbon?

Die Dividendenrendite von Carbon beträgt derzeit 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Carbon als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Carbon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,26 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Unterperformance von -32,7 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Carbon um 32,1 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Carbon ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs von Carbon von 5.975 EUR eine Entfernung von -16,9 Prozent vom GD200 (7,19 EUR), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 6,15 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Carbon-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Carbon in den sozialen Medien beobachtet, was das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den roten Bereich versetzt. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über Carbon in den sozialen Medien führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.