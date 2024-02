Wohin geht die Reise, Cara Therapeutics?

Die Stimmung am Aktienmarkt für Cara Therapeutics ist neutral, wie Analysten berichten. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu dem Unternehmen auf sozialen Plattformen positiv war, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Dies führte zu der Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie ebenfalls schlechte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -68,86 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -10,57 Prozent aufweist. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch in Bezug auf Dividenden schneidet Cara Therapeutics schlechter ab als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Die Dividendenpolitik wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen jedoch ein positives Bild für das Unternehmen. In den letzten zwölf Monaten wurden überwiegend positive Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 22 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 0.626 USD eine potenzielle Steigerung von 3414,38 Prozent darstellt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.