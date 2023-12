Wohin geht die Reise, Cabbeen Fashion?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist, und liegt bei 47,37 für Cabbeen Fashion. Dies deutet auf eine neutrale Situation hin. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 34. Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab und keine starken positiven oder negativen Themen diskutiert wurden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cabbeen Fashion liegt bei 9, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. In technischer Hinsicht wird die Aktie kurz- und langfristig als gut eingestuft, da sie jeweils 34,21 Prozent bzw. 22,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis positive Bewertung für Cabbeen Fashion.

