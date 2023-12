Wohin geht die Reise, CRH?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Crh liegt bei 7,34, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, liegt bei 27,05 und wird ebenfalls als "gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "gute" Gesamteinschätzung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Crh eingestellt waren. In den letzten 11 Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, ohne negative Äußerungen. An drei Tagen herrschte eine eher neutrale Stimmung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Crh daher eine "gute" Bewertung. Weitere Auswertungsmodelle haben zwei Handelssignale identifiziert, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Baumaterialien) wird Crh als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16,82, was einem Abstand von 55 Prozent zum Branchen-KGV von 37,44 entspricht. Auf fundamentalen Grundlagen ergibt sich dadurch eine "gute" Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Crh liegt derzeit bei 2,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,03 Prozent liegt. Die Differenz von -6,63 Prozent zur Branchenrendite führt zu einer "schlechten" Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.