Wohin geht die Reise, Bumitama Agri?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Bumitama Agri liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 35 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz, also die Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Bumitama Agri eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs von Bumitama Agri derzeit um 3,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +8,62 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 9,22 Prozent liegt Bumitama Agri 4,84 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche, der bei 4 Prozent liegt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.