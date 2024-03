Wohin geht die Reise, Bioventix?

Bioventix hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 26,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Biotechnologie-Branche eine Outperformance von +51,26 Prozent bedeutet. Auch im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite mit -23,21 Prozent unter der Performance von Bioventix, die um 49,74 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Bioventix ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Bioventix-Aktie derzeit überkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten und der RSI25 bei 74,31, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Bioventix in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen.

In Bezug auf die Dividende liegt Bioventix mit einer Ausschüttung von 3,07 % etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,36 %. Die Differenz von 0,29 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Bioventix eine starke Performance in den letzten 12 Monaten erzielt hat, jedoch in Bezug auf den RSI und die Dividende derzeit als "Schlecht" und "Neutral" eingestuft wird.