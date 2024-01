Wohin geht die Reise, Biogen?

Weitere Suchergebnisse zu "Renew Energy Global":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Biogen heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 49,94 Punkten, was darauf hinweist, dass Biogen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Biogen weder überkauft noch überverkauft (Wert: 52,93), sodass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt bekommt das Biogen-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Biogen wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Biogen auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Biogen eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,46 Prozent. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Biogen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um -9,36 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -6,79 Prozent im Branchenvergleich für Biogen entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,08 Prozent im letzten Jahr. Biogen lag 19,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.