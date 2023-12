Wohin geht die Reise, Better Collective?

Die technische Analyse der Better Collective A-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 233,62 SEK lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 250 SEK, was einem Unterschied von +7,01 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 256,5 SEK liegt, zeigt jedoch einen geringfügigen Abwärtstrend von -2,53 Prozent. Daher wird die Aktie in diesem Fall neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Better Collective A-Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil. Aufgrund dieser Faktoren wird die Better Collective A-Aktie insgesamt neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt zeigt die Analyse der Anleger-Stimmung eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Better Collective A-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Better Collective A-Aktie positiv bewertet.