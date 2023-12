Wohin geht die Reise, Betsson Abr.b?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Das aktuelle KGV von Betsson beträgt 7, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" mit einem durchschnittlichen KGV von 11 als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Betsson-Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Betsson. An 11 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Das Anleger-Sentiment wird daher von der Redaktion als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Betsson-Aktie mittlerweile auf 111,01 SEK, während der aktuelle Kurs bei 112,5 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,34 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 109,36 SEK, was einen Abstand von +2,87 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse die Gesamtnote "Neutral".

Die Dividendenrendite von Betsson beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,01 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 4,43) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Betsson-Aktie daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.