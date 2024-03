Wohin geht die Reise, Benesse Holdings?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Bei der Bewertung werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Benesse zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende hat Benesse eine Rendite von 1,14 Prozent, die etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Benesse-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Benesse aktuell bei 2115,36 JPY verläuft, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV von Benesse bei 26,41, was unter dem Branchendurchschnitt von 67,01 liegt. Die Aktie ist damit aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.