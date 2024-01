Wohin geht die Reise, Beijing Thunisoft?

Die technische Analyse der Beijing Thunisoft-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 9,49 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 8 CNH gehandelt wird und somit einen Abstand von -15,7 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 8,65 CNH, was einer Differenz von -7,51 Prozent entspricht - auch hier wird das Signal als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für Beijing Thunisoft beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0,23 Prozent. Daher erhalten die Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Beijing Thunisoft ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,89 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Beijing Thunisoft-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 60) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 63,21) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen und fundamentalen Indikatoren ein "Schlecht"- und "Neutral"-Rating für die Beijing Thunisoft-Aktie.