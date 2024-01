Wohin geht die Reise, Beiersdorf ADR?

In den letzten zwei Wochen wurde Beiersdorf von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Zusätzlich wurden exakt berechenbare Signale herausgefiltert, wobei 2 als Gut- und 0 als Schlecht-Signal eingestuft wurden. Daher ergibt sich eine "Gut" Empfehlung für Beiersdorf basierend auf der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Beiersdorf-Aktie beträgt derzeit 123,13 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 134 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,83 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Beiersdorf eine "Gut"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt (128,98 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,89 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Beiersdorf also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Beiersdorf eine Dividendenrendite von 0,57 % aus, was 2,6 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,17 %. Somit führt der niedrigere Ertrag zur Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Beiersdorf liegt der RSI7 bei 62,16 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Beiersdorf-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.