Wohin geht die Reise, BcePref H?

Das Unternehmen Bce hat kürzlich eine Dividendenrendite von 7,06 % ausgeschüttet, was 42,65 Prozentpunkte weniger als die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche der Diversifizierten Telekommunikationsdienste von 49,71 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragslage und einer Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass das Bce-Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 37,31 Punkten, während der RSI25 bei 69,16 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Auf fundamentaler Basis ist die Aktie von Bce im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet einzustufen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 17,2, was einen Abstand von 56 Prozent zum Branchen-KGV von 38,76 darstellt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung in der Telekommunikationsdienste-Branche hat Bce in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,9 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von 3,01 Prozent in der Branche liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.