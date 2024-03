Wohin geht die Reise, Baywa AG?

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Baywa ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen. Insbesondere wurden in den Diskussionen positive Themen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Baywa-Aktie von 28,5 EUR als negativ bewertet, da er um 12,87 Prozent unter dem GD200 (32,71 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 29,37 EUR, was zu einem neutralen Signal führt.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat ebenfalls eine positive Einschätzung ergeben. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung wurden als positiv bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Baywa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,77 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus dem Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" zu einer Underperformance von -34,12 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Baywa um 32,69 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung, jedoch eine negative Bewertung in der technischen Analyse und im Branchenvergleich.