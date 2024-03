Wohin geht die Reise, Basler Kantonalbank?

In den letzten 12 Monaten erreichte die Aktie der Basler Kantonalbank eine Performance von 5,37 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 6,62 Prozent, was bedeutet, dass die Basler Kantonalbank eine Underperformance von -1,26 Prozent aufweist. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 7,02 Prozent, wobei die Basler Kantonalbank 1,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Basler Kantonalbank diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Basler Kantonalbank-Aktie liegt aktuell bei 57, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier wird die Basler Kantonalbank auf fundamentaler Basis weder überkauft noch überverkauft eingestuft (Wert: 50), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Fundamental betrachtet zeigt sich, dass die Basler Kantonalbank im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet ist. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,95 liegt die Aktie 13 Prozent unter dem Branchen-KGV von 20,56, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.