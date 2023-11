Wohin geht die Reise, Baoxiniao?

Die technische Analyse ist ein wichtiger Bestandteil der Aktienbewertung. Eine Methode zur Chartanalyse ist die Verwendung des gleitenden Durchschnitts, um den aktuellen Trend einer Aktie zu bestimmen. Betrachten wir die Baoxiniao-Aktie und den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Wert beträgt 5,77 CNH und liegt damit nahe dem letzten Schlusskurs von 5,9 CNH, was einem Unterschied von +2,25 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Berechnung für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating, da auch hier der Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Baoxiniao-Aktie in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance von 91,72 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Outperformance bei bemerkenswerten +81,67 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor konnte Baoxiniao mit einer Überperformance von 82,44 Prozent punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Zuletzt wird die Dividendenrendite betrachtet, die bei Baoxiniao derzeit bei 7,21 Prozent liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Baoxiniao-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.