Wohin geht die Reise, Baoding Tianwei Baobian Electric?

Die Dividendenrendite von Baoding Tianwei Baobian Electric beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass sie nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend der Aktie zu bestimmen. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Baoding Tianwei Baobian Electric-Aktie beträgt derzeit 4,96 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,86 CNH liegt, was einer Abweichung von -2,02 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 4,63 CNH nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baoding Tianwei Baobian Electric beträgt derzeit 417, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" als neutral eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Baoding Tianwei Baobian Electric in den letzten 12 Monaten um 6,11 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite mit 6,31 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.