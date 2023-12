Wohin geht die Reise, Bang & Olufsen?

Bang & Olufsen A- hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 1,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bang & Olufsen A--Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10 DKK. Der letzte Schlusskurs von 10 DKK weicht um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 9,38 DKK. Der letzte Schlusskurs liegt also darüber (+6,61 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 59,09 und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung als "Neutral" angesehen. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Bang & Olufsen A- in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.