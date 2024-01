Wohin geht die Reise, Baker Hughes a GE?

Die Stimmung unter den Anlegern rund um die Aktie von Baker Hughes hat sich in den letzten Wochen stark verändert. Laut dem Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war die Stimmung zunächst überwiegend positiv. In den letzten ein, zwei Tagen hat sich jedoch eine negative Tendenz abgezeichnet, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie geführt hat. Die automatischen Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Baker Hughes daher eine gute Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität hat deutlich abgenommen, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Baker Hughes abgegeben. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Für den aktuellen Kurs von 34,18 USD erwarten die Analysten eine positive Entwicklung von 12,53 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 38,46 USD. Auch hier ergibt sich eine positive Einschätzung.

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Baker Hughes zeigt eine neutrale Bewertung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Stimmung und Einschätzungen rund um die Aktie von Baker Hughes in den letzten Tagen und Wochen von positiv zu neutral und teilweise auch negativ gewechselt haben. Langfristig und aus institutioneller Sicht wird die Aktie jedoch weiterhin positiv bewertet.