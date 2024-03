Wohin geht die Reise, Baidu?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Baidu-Aktie liegt bei 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Vergleicht man den 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI, so zeigt sich auch hier, dass die Baidu-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Baidu.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Baidu-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 121,05 HKD, während der Kurs der Aktie bei 102 HKD um -15,74 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -2,7 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar umkehren. Bei Baidu wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit und eine negative Veränderung der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Baidu diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Baidu führt.

