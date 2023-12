Wohin geht die Reise, AutoZone?

Autozone hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,73 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Outperformance von +8,98 Prozent bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,88 Prozent, und Autozone übertraf diesen Durchschnittswert um 3,61 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte Autozone gemischte Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment war ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, obwohl sich die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich um negative Themen rund um Autozone drehten. Weiterführende Studien zeigten jedoch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führte.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Autozone 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält.