Wohin geht die Reise, Atos?

Der Aktienkurs von Atos verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,97 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 32,97 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt bei 0 Prozent, und Atos liegt aktuell 32,97 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Atos investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 % erzielen, was 1,97 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Dies weist auf eine positivere Ausschüttungspolitik des Unternehmens hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Atos bei 9,94 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 6.312 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von -36,5 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 5,93 EUR, was einer Differenz von +6,44 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal für die Atos-Aktie darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im fundamentalen Bereich weist Atos ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,75 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.