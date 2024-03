Wohin geht die Reise, Asia?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asia liegt derzeit bei 7,87 und damit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 22 für Handelsunternehmen und Distributoren. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -8,13 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Asia um 1,47 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,65 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -6,63 Prozent, und Asia liegt aktuell um 1,49 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen über Asia in sozialen Medien zeigen keine eindeutigen Signale hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Asia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,14 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,138 SGD (-1,43 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,13 SGD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+6,15 Prozent). Auf Basis dieser kurzfristigen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Asia in der einfachen Charttechnik also mit "Gut" bewertet.