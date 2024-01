Wohin geht die Reise, Aruma Resources?

Die technische Analyse der Aruma-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,027 AUD) liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -46 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-10 Prozent Abweichung), weshalb die Aruma-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum mittelmäßig aktiv war. Die Rate der Stimmungsänderung für Aruma blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass sich in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen insgesamt positive Einschätzungen häufen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aruma-Aktie beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 63,16) ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Aruma damit ein "Neutral"-Rating.