Wohin geht die Reise, Artisan Acquisition Ordinaryes?

Die Stimmung der Anleger bei Prenetics Global in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies geht aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen hervor, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie darstellen. In den letzten Tagen standen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung "Neutral" lautet.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI). Aktuell weist Prenetics Global einen Wert von 9,72 auf, was auf einen überverkauften Zustand hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung von "Gut".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt für die Prenetics Global-Aktie bei 9,53 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,91 USD liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,96 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird Prenetics Global auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Prenetics Global negative Ausprägungen aufweisen, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.