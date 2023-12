Wohin geht die Reise, Arch Therapeutics?

Die Arch Therapeutics wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,73 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (4,65 USD) um +70,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,18 USD, was einer Abweichung von +46,23 Prozent entspricht. Insgesamt wurde die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Arch Therapeutics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 88,68 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Arch Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Arch Therapeutics derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 96,37 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie jedoch ein neutraler Wert von 42. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".