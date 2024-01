Wohin geht die Reise, Anthera?

Weitere Suchergebnisse zu "Anthera Pharmaceut":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Für Anthera ergab die Bewertung, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigte die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Anthera.

In Bezug auf die Dividende ist Anthera mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,47 %) niedriger zu bewerten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Anthera hat einen RSI-Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim RSI25 ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Anthera in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Damit ergibt sich unsere Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".