Wohin geht die Reise, Anglo Eastern Plantations?

Anglo-eastern Plantations wird von Experten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,02, was einem Abstand von 70 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,76 entspricht. Das führt auf fundamentaler Basis zu einer "Gut"-Empfehlung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 749,77 GBP für den Schlusskurs der Anglo-eastern Plantations-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 668 GBP, was einem Unterschied von -10,91 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 700,36 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,62 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen über Anglo-eastern Plantations gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, und daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Anglo-eastern Plantations liegt bei 63,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie abgegeben.