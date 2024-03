Wohin geht die Reise, American Rebel Holdings?

Die technische Analyse der American Rebel-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,09 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,272 USD, was einem Unterschied von -75,05 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 0,28 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,86 Prozent). Daher wird die Aktie hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich eine neutrale Stimmungslage in sozialen Netzwerken. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün und an insgesamt neun Tagen neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen haben sich positiv verändert, was darauf hinweist, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien positive Themen diskutieren. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammenfassend ergibt sich für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die American Rebel-Aktie liegt bei 85, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis bei 46,12 und die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die American Rebel-Aktie.