Wohin geht die Reise, American Rebel Holdings?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für American Rebel wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,25 Punkten, was darauf hinweist, dass American Rebel weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,66, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das American Rebel-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt gegenüber American Rebel, mit fünf positiven und sechs negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält American Rebel daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für American Rebel stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, wodurch eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der American Rebel aktuell bei 2,01 USD, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,308 USD, was einen Abstand von -84,68 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,36 USD ergibt sich eine Differenz von -14,44 Prozent und damit ein "Schlecht"-Signal.

Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der verschiedenen Analysen demnach "Schlecht".