Wohin geht die Reise, Altima?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Altima-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Altima nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Altima bei 0 Prozent, was 8,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da sie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche eher unrentabel erscheint.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Altima-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,05 CAD liegt, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Bewertung für die Altima-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Stimmungen.